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Çin'in Güneyinde Çay Çiftçileri Bahar Hasadı Yapıyor

Çin'in Güneyinde Çay Çiftçileri Bahar Hasadı Yapıyor

Güncel Haberler

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Qinzhou'daki çiftçiler, Qingming Festivali öncesinde Mingqian (Qingming öncesi) çayını üretmek için çay yapraklarını toplamakla meşgul.İlkbaharda ilk çay filizlerinden yapılan çayın yüksek kalitede olduğu görüşü hakim.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Qinzhou'daki çiftçiler, Qingming Festivali öncesinde Mingqian (Qingming öncesi) çayını üretmek için çay yapraklarını toplamakla meşgul.

İlkbaharda ilk çay filizlerinden yapılan çayın yüksek kalitede olduğu görüşü hakim.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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