Çin'in Güneyinde Bereketli Cennet Hurması Hasadı

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Gongcheng Yao Özerk ilçesi bereketli bir cennet hurması hasadı yaptı.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Gongcheng Yao Özerk ilçesi bereketli bir cennet hurması hasadı yaptı.

Gongcheng'de halen, toplamda yaklaşık 220.000 mu (yaklaşık 14.667 hektar) cennet hurması ağacı dikili alan bulunuyor ve buralardan yılda yaklaşık 720.000 ton cennet hurması elde ediliyor.

SES (Çince): CHEN LİHUA, Guilin Fenghuayan Gıda Limited. Şirketi:

"Halen şirketimiz taze cennet hurması, kuru cennet hurması, cennet hurması dilimleri ve cennet hurması sirkesi üretiyor. Her ay yaklaşık 1.500 ton ham cennet hurması satın alıyoruz. Ürünlerimiz Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzen gibi büyük şehirlerde satılıyor."

Son yıllarda Gongcheng, cennet hurması endüstrisini büyütmek ve geliştirmek için büyük gayret gösteriyor. Bölgede 20'den fazla cennet hurması işleme şirketi faaliyete geçti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gongcheng'den bildiriyor. (XHTV)