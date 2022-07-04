Çin'in Güneyinde Batan Yüzer Vinçten 1 Kişi Kurtarıldı, 26 Kişi Hala Kayıp

GUANGZHOU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti açıklarında batan yüzer vinçten 1 kişi Pazartesi sabahının ilk saatlerinde kurtarıldı. Guangdong Eyaleti Deniz Arama ve Kurtarma Merkezi, kurtarılan kişinin durumunun stabil olduğunu bildirdi. Cumartesi günü izleme sistemi aracılığıyla bir açık deniz rüzgar çiftliğine ait yüzer vincin, Chaba Tayfunu'ndan kaçarak Yangjiang kenti yakınlarına sığındığı sırada bağlama zincirinin kopması yüzünden tehlike altında olduğu belirlendi. Yüzer vinç daha sonra sulara gömüldü. 27 kişi suya düştü. Arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

Xinhua / Güncel