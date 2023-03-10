Çin'in Güneyinde 940 Metre Uzunluğundaki Köprünün İnşaatı Devam Ediyor

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Hengzhou kentindeki Feilong Köprüsü'nün inşaatı devam ediyor.

Toplam uzunluğu 940 metre olan köprü tamamlandığında Guangxi'deki Yujiang Nehri'nin her iki yakasına hızlı erişim imkanı sağlayarak ulaşımın verimliliğini daha da artıracak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)