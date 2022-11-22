Çin'in Güneyinde 2,7 Metre Uzunluğunda Saça Sahip Kadın İnternette Viral Oldu
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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentinde Yao etnik grubundan bir kadın, 2,7 metre uzunluğundaki saçlarıyla internette viral oldu.
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentinde Yao etnik grubundan bir kadın, 2,7 metre uzunluğundaki saçlarıyla internette viral oldu.
Buradaki kadınlar ortalama 1,4 metre uzunluğunda saçlara sahip.
Pek çok kişiye göre, bu kadınların gizli formülü, şampuan olarak mayalanmış pirinç suyu kullanmaları...
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guilin'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel