Çin'in Güneydoğusundaki İmalatçılar Salgın Kontrol ve Önleme Tedbirleriyle Üretimi Hızlandırıyor - Haberler

JİNJİANG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletinin giyim ve ayakkabı üretim merkezi Jinjiang'da çok çeşitli markaların üretim hatları bulunuyor. Kelme ve 361 Degrees gibi şehirdeki üreticiler salgın kontrol ve önleme tedbirleriyle üretime hız veriyor. 2021 yılında şehrin giyim ve ayakkabı sektörünün toplam üretim değeri 270,407 milyar yuana (yaklaşık 39,83 milyar dolara) ulaştı.

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Jinjiang şehrindeki bir spor ayakkabı şirketinde bir personel üretim hattında çalışıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Jinjiang şehrindeki İspanyol spor markası Kelme'nin imalatçısında bir personel üretim hattında çalışıyor, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Jinjiang şehrindeki bir spor ayakkabı şirketinde personel üretim hattında çalışıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Jinjiang şehrindeki İspanyol spor markası Kelme'nin imalatçısında bir personel, üretim hattında çalışıyor, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Jinjiang şehrindeki bir spor ayakkabı şirketinde personel üretim hattında çalışıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Jinjiang şehrindeki 361 Degrees'in imalatçısında personel, üretim hattında çalışıyor, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Jinjiang şehrindeki bir spor ayakkabı şirketinde bir personel çalışıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Xinhua / Güncel