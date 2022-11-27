Çin'in Güneydoğusundaki Fujian'daki Balıkçılar Denizkulağı Yetiştiriciliğini Geliştiriyor

LİANJİANG, 27 Kasım (Xinhua) -- Denizkulağı yetiştiriciliği Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletindeki ana sektörlerden birisi. Denizkulakları, büyüme ortamları konusunda başta su sıcaklığı olmak üzere çok sıkı şartlar gerektiriyor.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Lianjiang ilçesinde balıkçılar denizkulaklarını nakliye gemisinden balıkçı teknesine aktarıyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

LİANJİANG, 27 Kasım (Xinhua) -- Denizkulağı yetiştiriciliği Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletindeki ana sektörlerden birisi. Denizkulakları, büyüme ortamları konusunda başta su sıcaklığı olmak üzere çok sıkı şartlar gerektiriyor. Bu nedenle Lianjiang'daki balıkçılar denizkulaklarının hayatta kalma oranlarını artırmak için farklı deniz bölgelerini kapsayan bir yetiştirme yöntemi benimsedi.

Denizkulakları her yıl, mevsimin bahardan yaza döndüğü Nisan ve Mayıs aylarında, yaz aylarını geçirmek için suyun daha serin olduğu kuzeydeki deniz alanlarına gönderiliyor ve sonbaharın sonlarına doğru geri getiriliyor. Bu denizkulaklarının sadece verimini değil kalitelerini de artırıyor.

25 Kasım 2022 tarihinde çekilen bu hava fotoğrafında, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Lianjiang ilçesi sularında denizkulakları taşıyan bir nakliye gemisi görülüyor. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Lianjiang ilçesinde balıkçılar denizkulaklarını nakliye gemisinden yetiştirme sahasına aktarıyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Lianjiang ilçesi sularında denizkulağı taşıyan bir nakliye gemisinde çalışan bir balıkçı görülüyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Lianjiang ilçesi sularında denizkulağı taşıyan bir nakliye gemisinde çalışan bir balıkçı görülüyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

25 Kasım 2022 tarihinde çekilen bu hava fotoğrafında, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Lianjiang ilçesi sularında denizkulakları taşıyan bir nakliye gemisi görülüyor. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

25 Kasım 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Lianjiang ilçesinde bir nakliye gemisindeki denizkulakları görülüyor. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Lianjiang ilçesi sularında kurulu denizkulağı üretim alanında yemeklerini yiyen denizciler, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

25 Kasım 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Lianjiang ilçesindeki bir nakliye gemisinde bir denizkulağı görülüyor. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)