Çin'in Güneydoğusundaki Dazhang Nehri Üzerinde Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi

Çin'in Güneydoğusundaki Dazhang Nehri Üzerinde Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi
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FUZHOU, 2 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in Fujian eyaletinin güneydoğusundaki Minhou ilçesinde bulunan Dazhang Nehri'nde düzenlenen Ejderha Teknesi yarışı görülüyor, 31 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

FUZHOU, 2 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in Fujian eyaletinin güneydoğusundaki Minhou ilçesinde bulunan Dazhang Nehri'nde düzenlenen Ejderha Teknesi yarışı görülüyor, 31 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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