Çin'in Güneydoğusundaki Dazhang Nehri Üzerinde Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi
FUZHOU, 2 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in Fujian eyaletinin güneydoğusundaki Minhou ilçesinde bulunan Dazhang Nehri'nde düzenlenen Ejderha Teknesi yarışı görülüyor, 31 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)
FUZHOU, 2 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in Fujian eyaletinin güneydoğusundaki Minhou ilçesinde bulunan Dazhang Nehri'nde düzenlenen Ejderha Teknesi yarışı görülüyor, 31 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel