Çin'in Güneydoğusunda Anne Dev Panda ile Yavrusu Görüntülendi

CHENGDU, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan bir doğa koruma alanında kızılötesi kameralara, bir anne dev panda ile yavrusunun görüntüleri yansıdı.

CHENGDU, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan bir doğa koruma alanında kızılötesi kameralara, bir anne dev panda ile yavrusunun görüntüleri yansıdı. Genelde gözlerden ırak yaşayan bir tür oldukları için dev pandalar doğada nadiren görüntülenebiliyor.

Çekilen görüntülerde Tangjiahe Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki ormanda yetişkin bir panda etrafı dikkatle süzerek orman içinde yürürken görülüyor. Arkasında, kamerayla karşı karşıya gelen bir yavru panda onu izliyor.

Kameraların bu yılın son çeyreğinde topladığı bilgileri kontrol etmek için dolaşan koruma alanı personeli videoyu geçtiğimiz günlerde buldu.

Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nde bir uzman olan Huang Yan, "Yavru tahminen 1 yaş civarında olmalı. Bu kış, annesiyle geçireceği son kış olabilir" dedi.

Uzmanların verdiği bilgiye göre vahşi dev panda yavruları genelde anneleri tarafından büyütülüyor ve iki yaşına geldiklerinde annelerinden ayrılarak bağımsız yaşama geçiyorlar.

Bu yıl koruma alanındaki kameralar çok sayıda dev panda video ve görüntüsü yakaladı. Bu da türün koruma alanındaki sayısının arttığını gösteriyor.

Qingchuan ilçesinde yer alan Tangjiahe koruma alanı yaklaşık 40.000 hektarlık bir alan üzerine kurulu ve Dev Panda Ulusal Parkı'nın bir parçası. Park, dev pandaları ve yaşam alanlarını korumaya adanmış kapsamlı bir doğa koruma alanı olarak işlev görüyor.