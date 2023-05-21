Çin'in Güneybatısındaki Yüksek Rakımlı Bölgelere Malzeme Ulaştırmak İçin Helikopterler Kullanılıyor

Çin Güney Elektrik Şebekesi (CSG) Sichuan Ultra Yüksek Gerilim Şirketi, CSG Uzay Teknolojisi Şirketi ile işbirliği yaparak yüksek rakımlı bölgelerde ağır helikopterlerin taşıma sistemini yenilikçi bir şekilde kullanıma soktu. Bu işbirliği sayesinde karmaşık arazinin neden olduğu malzeme taşıma sorunu verimli bir şekilde çözülürken, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zhaojue ilçesinde bakım verimliliği de büyük ölçüde artırıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.(XHTV)