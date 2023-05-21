Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Çin'in Güneybatısındaki Yüksek Rakımlı Bölgelere Malzeme Ulaştırmak İçin Helikopterler Kullanılıyor

Güncel Haberler

Çin Güney Elektrik Şebekesi (CSG) Sichuan Ultra Yüksek Gerilim Şirketi, CSG Uzay Teknolojisi Şirketi ile işbirliği yaparak yüksek rakımlı bölgelerde ağır helikopterlerin taşıma sistemini yenilikçi bir şekilde kullanıma soktu.

Çin Güney Elektrik Şebekesi (CSG) Sichuan Ultra Yüksek Gerilim Şirketi, CSG Uzay Teknolojisi Şirketi ile işbirliği yaparak yüksek rakımlı bölgelerde ağır helikopterlerin taşıma sistemini yenilikçi bir şekilde kullanıma soktu. Bu işbirliği sayesinde karmaşık arazinin neden olduğu malzeme taşıma sorunu verimli bir şekilde çözülürken, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zhaojue ilçesinde bakım verimliliği de büyük ölçüde artırıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title