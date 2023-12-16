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Çin'in Güneybatısındaki Xizang Büyük Tiyatrosu Cuma Günü Faaliyete Geçti

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LHASA, 16 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde yer alan Lhasa'daki Xizang büyük tiyatrosu görülüyor, 15 Aralık 2023. Xizang büyük tiyatrosu Cuma günü faaliyete geçti.

LHASA, 16 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde yer alan Lhasa'daki Xizang büyük tiyatrosu görülüyor, 15 Aralık 2023.

Xizang büyük tiyatrosu Cuma günü faaliyete geçti. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Tibet Haberler

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