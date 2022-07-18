Çin'in Güneybatısındaki Sichuan Eyaletini Vuran Sel Felaketinde 6 Kişi Öldü, 12 Kayıp

CHENGDU, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki yerel yetkililer, şiddetli yağmurların neden olduğu seller yüzünden Pazar günü yerel saatle 07: 00 itibarıyla 6 kişinin öldüğünü, 12 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Cuma günü yerel saatle 20: 00'de başlayan sağanak yağmur Beichuan Qiang özerk ilçesini vururken, yağış miktarı 110 milimetreye kadar çıktı ve yağmurdan 13 kasaba ve yaklaşık 22.300 kişi olumsuz etkilendi. Bazı nehirlerin su seviyesinde keskin yükselişler yaşandı ve önüne katıp götürdüğü eşya, çamur, kum ve taşlarla dolu seller meydana geldi. Sellerin vurduğu Baishi kasabasında 6 kişi öldü, 12 kişi kayboldu. Yetkililer, kayıp olduğu bildirilenleri aramak, yol ve iletişim tesislerini onarmak ve diğer kurtarma operasyonları için 400'den fazla personelin bulunduğu kurtarma ekiplerini bölgeye sevk etti. 480'i Baishi kasabasında olmak üzere 1.300'den fazla kişi başka yerlere yerleştirildi.

Xinhua / Güncel