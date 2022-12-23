Çin'in Güneybatısındaki Sichuan Eyaletinde Dev Pandalar Kışın Keyfini Çıkarıyor
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'ndeki dev pandalar eğlenceli kış zamanını karşılamanın heyecanını yaşıyor.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'ndeki dev pandalar eğlenceli kış zamanını karşılamanın heyecanını yaşıyor.
Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altında olan dev pandalar, Çin'in nesli tükenmekte olan türler korumasının amiral gemisi ve şemsiye türü olarak görülüyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel