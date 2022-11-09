Çin'in Güneybatısındaki Sichuan'da Ender Kuş Türü Görüntülendi

CHENGDU, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Emei Dağı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki bir tür olan kara boyunlu turnaların ilk kez görüldüğü duyuruldu.

CHENGDU, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Emei Dağı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki bir tür olan kara boyunlu turnaların ilk kez görüldüğü duyuruldu.

Sichuan eyaletindeki orman yönetim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Emei Dağı'nın manzara noktasındaki gölet çevresinde gezinen yedi kara boyunlu turna, manzara noktasındaki yönetim ofisi yetkilisi Lin Ming tarafından görüntülendi.

Kuşları fotoğraflayan Lin, fotoğrafları yerel orman yönetim ofisindeki uzmanlara gönderdi. Uzmanlar, kuşların, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kara boyunlu turnalar olduğunu bildirdi.

Ulusal birinci sınıf koruma altındaki kuş türü olarak listelenen bu tür turnalar, daha çok 2.500 ila 5.000 metre rakımdaki yayla, çayır, bataklık, sazlı bataklık, göl kenarındaki çayır bataklıkları ve nehir vadisi bataklıklarında yaşıyor. Bu tür, dünyada yüksek rakımlarda üreyip büyüyen tek turna türü olarak biliniyor.

Çin'de bu tür, daha çok Yunnan, Sichuan, Qinghai ve Tibet'te bulunuyor.