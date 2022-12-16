Çin'in Güneybatısındaki Renhuai ile Zunyi Şehirleri Arasında Otoyol Hizmete Açıldı
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RENHUAİ, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde Cuma günü resmen tam olarak hizmete açılan otoyol Renhuai Şehri ile Zunyi Şehrini birbirine bağlıyor.
RENHUAİ, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde Cuma günü resmen tam olarak hizmete açılan otoyol Renhuai Şehri ile Zunyi Şehrini birbirine bağlıyor. Otoyol iki şehir arasındaki karayolu seyahat süresini bir buçuk saatten 30 dakikaya düşürdü.
Kaynak: Xinhua / Güncel