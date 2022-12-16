Çin'in Güneybatısındaki Renhuai ile Zunyi Şehirleri Arasında Otoyol Hizmete Açıldı

RENHUAİ, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde Cuma günü resmen tam olarak hizmete açılan otoyol Renhuai Şehri ile Zunyi Şehrini birbirine bağlıyor.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan ve Renhuai Şehri ile Zunyi Şehrini birbirine bağlayan bir otoyolun üzerindeki büyük Dafaqu köprüsü görülüyor, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

RENHUAİ, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde Cuma günü resmen tam olarak hizmete açılan otoyol Renhuai Şehri ile Zunyi Şehrini birbirine bağlıyor. Otoyol iki şehir arasındaki karayolu seyahat süresini bir buçuk saatten 30 dakikaya düşürdü.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan ve Renhuai Şehri ile Zunyi Şehrini birbirine bağlayan bir otoyolun Xiangkou-Huangzhong bölümü görülüyor, 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Renhuai-Zunyi otoyolu Lianchi kavşağı görülüyor, 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)