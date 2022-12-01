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Çin'in Güneybatısındaki Kazıda Antik Eserler Ortaya Çıkarıldı

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Çin'in Güneybatısındaki Kazıda Antik Eserler Ortaya Çıkarıldı

CHONGQİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde Nisan-Ekim arasında gerçekleştirilen bir tahliye projesi kapsamında 53 antik kültürel kalıntı sahası ve 278 kalıntının gün yüzüne çıkarıldığını söylediler.

Çin'in Güneybatısındaki Kazıda Antik Eserler Ortaya ÇıkarıldıÇin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde Jialing Nehri'nin aşağı kesimlerinde tarihi kalıntıların bulunduğu bir sahadan çıkarılan bir çömlek. (Fotoğraf: Xinhua aracılığıyla)

CHONGQİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde Nisan-Ekim arasında gerçekleştirilen bir tahliye projesi kapsamında 53 antik kültürel kalıntı sahası ve 278 kalıntının gün yüzüne çıkarıldığını söylediler.

Belediye'nin arkeoloji enstitüsü, Chongqing'de Yangtze Nehri'nin bir kolu olan Jialing Nehri'nin aşağı kesimlerinde yaklaşık 1.000 metrekarelik bir alanı kaplayan arkeoloji sahasında bulunan eserlerin tarihinin, Doğu Zhou Hanedanlığı'na (MÖ 770-MÖ 256) kadar uzandığının düşünüldüğünü bildirdi.

Altı ay süreli projede toplam alanın 675 metrekaresinde kazı işlemi tamamlandı. Kazılarda Doğu Zhou Hanedanlığı'ndan Qing Hanedanlığına (1644-1911) kadar uzanan geniş bir dönemden kalma kuyu, mezar, çanak çömlek, porselen, seramik ve bakır sikkeler dahil çok sayıda kalıntı bulundu.

Projenin yöneticisi, "Yangtze Nehri'nin kolları boyunca tarihi kültürel incelemeler açısından büyük değere sahip ve ender bulunan İlkbahar ve Sonbahar Dönemi'ne (MÖ 770-MÖ 476) ait bir dizi kalıntı da bulundu" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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