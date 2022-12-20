Çin'in Güneybatısındaki Guizhou'daki Geleneksel Balmumu Boyama Köylülere Fayda Sağlıyor

Balmumu boyama, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yaşayan Miao etnik grubu arasında nesilden nesle aktarılan bir el sanatıdır.

Bu el sanatının önemli bir beşiği olan Danzhai ilçesinde çok sayıda Miao kadını çocukluklarından itibaren bu sanatta ustalaşırlar.

Yang Erbaolang da onlardan biri. O, yıllarca süren sıkı çalışmanın ardından bu sanatı yerel halk için bir refah kaynağı haline getirdi.

2014 yılında Yang ve diğer üç Miao kadını bir kooperatif kurdu ve toplu sipariş almaya başladı. İşleri son yıllarda patlama yaşıyor.

Yerel hükümetin yardımıyla, Yang'ın atölyesi bu yıl yoksullukla mücadele yeniden yerleşim bölgesinde yer alan 500 metrekarelik bir fabrikaya taşındı. Büyüyen işi, yerel halka çok sayıda istihdam fırsatı yarattı.

SES 1 (Çince): YANG ERBAOLANG, Danzhai ilçesinde Miao balmumu boyama mirasını taşıyan zanaatçı:

"Ellili veya altmışlı yaşlardaki kadınlar benim atölyemde çalışabilir. Yakınlarda yaşayanlar iş sahibi olabilir ve biraz para kazanabilirler ve aynı zamanda çocuklara ve yaşlı aile üyeleriyle ilgilenebilirler. Geçmişte faturalarımızı bile ödeyemiyorduk. Şimdi herkesin yiyecek yemeği, giyecek yeni kıyafetleri var ve ailelerine bakabiliyorlar."

Eğirme, dokuma, cilalama... Yıllar geçtikçe, Yang'ın ellerindeki boyalı kumaşlar yavaş yavaş yerel halkın günlük ihtiyaçlarından popüler mallara dönüştü. Yang için değişmeyen şey ise sanata olan sevgisi oldu.

SES 2 (Çince): YANG ERBAOLANG, Danzhai ilçesinde Miao balmumu boyama mirasını taşıyan zanaatçı:

"Şu anda yaşadığım hayata sahip olacağım hiç aklıma gelmemişti. Ayrıca kimsenin bana 'patron' veya 'usta' diyeceğini de aklımdan geçirmemiştim. Şimdi işimi daha da büyütmek ve iyileştirmenin yanı sıra bu sanatı bir sonraki nesle aktarabilmek için daha fazla insanın Miao balmumu boyaması hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak istiyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor. (XHTV)