Çin'in Güneybatısındaki Doğa Koruma Alanında İlkel Tatlı Su Süngerlerine Rastlandı

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki Xishui Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda bulunan tatlı su süngerleri görülüyor, 1 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

GUİYANG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki Xishui Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yakın zamanda çok sayıda tatlı su süngeri tespit edildi.

Yaklaşık 600 milyon yıl öncesine tarihlenen basit ve ilkel bir yaratık olan süngerin, en basit yapıya sahip çok hücreli bir hayvan olduğuna inanılıyor. Tatlı su süngerlerine çoğunlukla akarsu, gölet ve göllerde rastlanıyor.

Doğa koruma alanının idari bürosundan Luo Kang, "Bu kez ortaya çıkardığımız tatlı su süngerlerinin son derece basit bir yapısı var, temel olarak yosunla besleniyorlar, herhangi bir belirgin doku farklılaşmasına sahip değiller ve hiçbir organ ya da sistemleri bulunmuyor" diye konuştu.

Bu tür, doğa koruma alanında ilk kez görülüyor. Tüm hücreleri doğrudan suya maruz kaldığı için tatlı su süngerleri, suyun kalitesindeki değişikliklere karşı son derece hassas ve yüksek kaliteli su ortamına ihtiyaç duyuyor.

Luo'ya göre, doğa koruma alanında türün yeni keşfi, yerel su kalitesinin iyileştiğini ve yerel ekolojik koruma çalışmalarında ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.