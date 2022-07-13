Çin'in Güneybatısındaki Chongqing'den İtalya'ya Yeni Yük Treni Hattı Açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Güneybatısındaki Chongqing'den İtalya'ya Yeni Yük Treni Hattı Açıldı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'in Güneybatısındaki Chongqing'den İtalya'ya Yeni Yük Treni Hattı Açıldı

CHONGQİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesini İtalya'nın Melzo belediyesine bağlayan yeni bir Çin-Avrupa yük treni hattı geçtiğimiz günlerde hizmete girdi.

CHONGQİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesini İtalya'nın Melzo belediyesine bağlayan yeni bir Çin-Avrupa yük treni hattı geçtiğimiz günlerde hizmete girdi. Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing) tarafından işletilen bir yük treni Cumartesi günü, Chongqing'den kalkarak ilk durağı olan Melzo'ya hareket etti. Tren Melzo'nun ardından İtalya'nın kuzeyinde turistik bir kent olan Verona'ya geçecek. Tren, tüm yolculuğunu yaklaşık 22 günde tamamlayacak.

Yuxinou (Chongqing) Lojistik Limited Şirketi genel müdürü Qi Dan'a göre yük treninde 10 milyon ABD doları değerinde mal bulunuyor. Bunlar arasında ağırlıklı olarak Çin'in doğu ve güney bölgelerinde üretilen günlük ihtiyaç maddeleri, giyim eşyaları, ev aletleri ve makine ekipmanları da bulunuyor. Mart 2011'de faaliyete geçen Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing), halen yaklaşık 40 güzergahta çalışıyor ve Asya ve Avrupa'da yaklaşık 100 kente uğruyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti İtalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title