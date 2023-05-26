Çin'in Güneybatısındaki Büyük Veri Fuarında Sektördeki Son Yenilikler Öne Çıkıyor

GUIYANG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2023, ülkenin büyük veri endüstrisindeki en son başarılarını sergileyerek ilgili ticari ilişkileri teşvik ediyor.

GUIYANG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2023, ülkenin büyük veri endüstrisindeki en son başarılarını sergileyerek ilgili ticari ilişkileri teşvik ediyor.

Cuma günü başlayan etkinlik, büyük veri ile reel ekonomiyi entegre etmeye ve bulut bilişimin gelecekteki rolüne odaklanıyor. Organizatörün açıklamasına göre fuar, alt forumlara, endüstri yarışmalarına ve 60.000 metrekarelik alana yayılan altı pavyonlu bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Üç günlük etkinlik süresince enstitüler, laboratuvarlar ve teknoloji şirketleri büyük veri endüstrisindeki en son araştırma sonuçlarını ve uygulamalarını sunacak. Bunlar arasında "Çin'in Gökyüzündeki Gözü" olarak bilinen 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) ile Çin'in Quora benzeri çevrimiçi içerik web sitesi Zhihu da yer alıyor.

Zhihu, Beijing'de yapay zeka modelleriyle uğraşan bir girişim olan Model Best ile ortaklaşa geliştirdiği büyük bir Çince dil modeli olan Zhihaitu AI'yı Nisan ayında piyasaya sürdü. Organizatör, Zhihaitu AI'daki yeni ilerlemeler hakkında fuar sırasında bilgilendirme yapılacağını söyledi.

2015'ten beri Guiyang'da düzenlenen fuar, Çin'de türünün ilk örneği olmasının yanında büyük veri endüstrisindeki önemli başarılar için bir iletişim platformu oluşturuyor.

Guizhou eyaleti, ülkenin ilk ulusal büyük veri kapsamlı pilot bölgesi olarak, yüksek kaliteli sosyal ve ekonomik gelişiminin bel kemiği olan büyük veri endüstrisini destekliyor.

Guizhou, 2022'de büyük veri endüstrisinin gelişimini hızlandırdı ve eyaletin elektronik bilgi üretim endüstrisinin katma değeri yüzde 60'tan fazla arttı.