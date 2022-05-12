Çin'in Güneybatısında Yolcu Uçağı Pistten Çıkıp Alev Aldı: 40 Yaralı - Haberler

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Çin'in Güneybatısında Yolcu Uçağı Pistten Çıkıp Alev Aldı: 40 Yaralı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Güneybatısında Yolcu Uçağı Pistten Çıkıp Alev Aldı: 40 Yaralı

CHONGQİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'deki Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'ndan kaynaklara göre, Perşembe günü yerel saatle 08.00 civarında bir yolcu uçağının kalkış sırasında pistten çıkarak alev alması sonucu 40 kişi yaralandı.

CHONGQİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'deki Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'ndan kaynaklara göre, Perşembe günü yerel saatle 08.00 civarında bir yolcu uçağının kalkış sırasında pistten çıkarak alev alması sonucu 40 kişi yaralandı. Tibet Havayolları tarafından işletilen yolcu uçağının 113 yolcu ve 9 mürettebat üyesi taşıdığı belirtildi. Uçaktaki herkes tahliye edildi ve yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

12 Mayıs 2022'de çekilen fotoğraf, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'deki Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'nda bir uçağın kalkış sırasında pistten çıktığı ve alev aldığı kaza yerini gösteriyor. (Fotoğraf: Liu Chan/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Çin Halk Cumhuriyeti, Chongqing, Mayıs, Güncel, Haberler

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