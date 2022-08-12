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Çin'in Güneybatısında Yeni Bir Rhamnaceae Türü Keşfedildi

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Çin'in Güneybatısında Yeni Bir Rhamnaceae Türü Keşfedildi

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Chengdu Biyoloji Enstitüsü'ne göre Çinli araştırmacılar, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde yeni bir Rhamnaceae türü keşfetti.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Chengdu Biyoloji Enstitüsü'ne göre Çinli araştırmacılar, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde yeni bir Rhamnaceae türü keşfetti. Enstitüden bir keşif ekibi bu türü, Çin'in Qinghai- Tibet Platosu üzerindeki ikinci bilimsel araştırma incelemesi sırasında Jinsha Nehri'nin sıcak ve kuru bir vadisinde buldu ve onu mevcut herhangi bir Rhamnaceae grubuna göre sınıflandıramadı. Araştırmacılar literatür taraması ve örnek karşılaştırma temelinde bu yeni keşfi, Rhamnaceae'ye ait yeni bir Colubrina türü olarak tanımladı ve ona saygın bir araştırmacı olan Liu Zhaoguang onuruna Colubrina zhaoguangii adını verdi. Bilinen üçüncü Çin Colubrina türü olan bu yeni tür, diğer ikisi ile karşılaştırıldığında, belirgin çentikli tepesiyle kıvrımlı çalı ve küçük yapraklar özellikleriyle tanınıyor. Araştırmacılar bulgularını Ecosystem Health and Sustainability dergisinde yayınladı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Araştırma Tibet Güncel Haberler

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