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Çin'in Güneybatısında Yeni Bir Hattın Hizmete Girmesiyle Demiryolu Seyahatleri Hızlandı

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Çin'in Güneybatısında Yeni Bir Hattın Hizmete Girmesiyle Demiryolu Seyahatleri Hızlandı

CHENGDU, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki iki büyük kent olan Chengdu ile Kunming'i birbirine bağlayan yeni bir demiryolu hattı, son kesiminin Pazartesi günü açılmasıyla artık tamamen faaliyete geçti.

Çin'in Güneybatısında Yeni Bir Hattın Hizmete Girmesiyle Demiryolu Seyahatleri HızlandıHavadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Liangshan Yi Özerk İli'ne bağlı Dechang ilçesinde yeni Chengdu-Kunming demiryolunda test sürüşü gerçekleştiren bir hızlı tren görülüyor, 8 Ocak 2022. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

CHENGDU, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki iki büyük kent olan Chengdu ile Kunming'i birbirine bağlayan yeni bir demiryolu hattı, son kesiminin Pazartesi günü açılmasıyla artık tamamen faaliyete geçti.

Saatte 160 kilometre hıza göre tasarlanan 915 kilometrelik demiryolu Chengdu ile Kunming'i birbirine bağlayan var olan demiryoluna neredeyse tamamen paralel uzanıyor ve seyahat süresini 19 saatten 7,5 saate düşürüyor.

Demiryolu, inşaat sırasında büyük zorluklar yaratan çeşitli dağları ve nehirleri geçiyor.

Demiryolunun tasarım işlerini üstlenen Çin Demiryolu Eryuan Mühendislik Grubu Ltd. Şti.'nin başmühendisi Wang Wei, yeni Chengdu-Kunming Demiryolunun her biri 10 km'den uzun yedi tünele ve 11 uzun açıklıklı köprüye sahip olduğunu söyledi.

Çin'in Batı Kalkınma Stratejisi için kilit bir proje olan demiryolunun, Çin'in güneybatı bölgelerinin ekonomik büyümesini ve yüksek kalitede dışa açılmasını teşvik etmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Kunming Aralık Güncel Haberler

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