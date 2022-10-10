Çin'in Güneybatısında Ultra Yüksek Voltajlı Enerji Projesi İnşasına Başlandı

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin'de yayınlanan Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesi Pazar günü, Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi'nin Çin'in güneybatısında ultra yüksek voltajlı alternatif akım projesinin inşasına başladığını söyledi.

Gazete haberinde 1.000 kilovoltluk (KV) bu enerji projesinin Sichuan eyaleti ile Chongqing Belediyesi'nde bulunan dört trafo merkezini kapsayacağı belirtilerek dönüşüm kapasitesinin 24 milyon kilovolt ampere (KVA) ulaşacağı bilgisi verildi.

2025 yazında faaliyete geçmesi beklenen proje tamamlandığında Çin'de ultra yüksek voltaj iletiminin yapılabildiği maksimum rakımı 4.700 metrenin üzerine çıkaracak.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi teknik araştırma ekibi çevreyi korumak için inşaat planını, hafriyat miktarını önemli ölçüde azaltacak şekilde tasarladı ve optimize etti.

Dağlık bölgelerde ve ormanlık alanlarda ağaç kesimini önemli ölçüde azaltmak amacıyla inşaat teknikleri de modernize edildi.

Proje yılda 35 milyar kilovat-saatten (kWh) fazla temiz enerji iletimi de yapabilecek ve temiz, düşük karbonlu, güvenli ve etkin bir enerji sistemi kurulmasında önemli bir rol oynayacak.

Sichuan ve Chongqing'de elektrik talebinin hızla yükseleceği öngörülüyor. 2025 yılına gelindiğinde bu iki bölgenin maksimum yükünün 2020'ye göre sırasıyla yüzde 10,5 ve yüzde 44,31 artarak 89 milyon kilovat (kW) ve 35,5 milyon kW'ye çıkacağı tahmin ediliyor.