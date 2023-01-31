Çin'in Güneybatısında Uçuruma Kurulan Asansörler Turistlere Fütürist Bir Deneyim Sunuyor
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Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesindeki manzarasının güzelliğiyle ünlü bir bölgede bir uçurum kenarına kurulan üç adet dış mekan asansörü, turistlerin ilgi odağı oldu.
Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesindeki manzarasının güzelliğiyle ünlü bir bölgede bir uçurum kenarına kurulan üç adet dış mekan asansörü, turistlerin ilgi odağı oldu.
Yeni kurulan asansörler, Chongqing'in Wulong bölgesindeki Tiansheng Sanqiao (üç doğal köprü) manzara alanındaki bir sarp kayalıkta ziyaretçileri saniyede üç metre hızla 130 metreyi aşan yüksekliğe çıkarıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor.
(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel