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Çin'in Güneybatısında Kiraz Ağaçları Çiçek Açtı

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Çin'in Güneybatısında Kiraz Ağaçları Çiçek Açtı

GUİYANG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'nde 24.000 mu'luk (yaklaşık 1.600 hektar) bir alanı kaplayan kiraz bahçesi, ağaçların çiçek açtığı bu mevsimde turist akınına uğradı.

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GUİYANG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'nde 24.000 mu'luk (yaklaşık 1.600 hektar) bir alanı kaplayan kiraz bahçesi, ağaçların çiçek açtığı bu mevsimde turist akınına uğradı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou 22 Mart turist Güncel Haberler

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