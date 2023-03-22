Çin'in Güneybatısında Kiraz Ağaçları Çiçek Açtı
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GUİYANG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'nde 24.000 mu'luk (yaklaşık 1.600 hektar) bir alanı kaplayan kiraz bahçesi, ağaçların çiçek açtığı bu mevsimde turist akınına uğradı.
GUİYANG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'nde 24.000 mu'luk (yaklaşık 1.600 hektar) bir alanı kaplayan kiraz bahçesi, ağaçların çiçek açtığı bu mevsimde turist akınına uğradı.figureIndex1figureIndex2figureIndex3figureIndex4
Kaynak: Xinhua / Güncel