Çin'in Güneybatısında Keşfedilen En Eski Gibon Maymunu Fosilleri Güncel Haberler KUNMİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü tarafından sağlanan tarihsiz birleşik fotoğrafta, Yuanmoupithecus xiaoyuan adı verilen küçük bir aşağı burunlu maymunun (Catarrhini) yüzünün alt kesiminin kısmi fosili görülüyor. KUNMİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü tarafından sağlanan tarihsiz birleşik fotoğrafta, Yuanmoupithecus xiaoyuan adı verilen küçük bir aşağı burunlu maymunun (Catarrhini) yüzünün alt kesiminin kısmi fosili görülüyor. Paleontologlar, Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinde 7 ila 8 milyon yıl öncesine ait küçük bir aşağı burunlu maymunun fosillerini keşfetti. Yuanmoupithecus xiaoyuan adı verilen bu türün bilinen en eski gibon olduğu kanıtlandı. (Fotoğraf: Çin Bilimler Akademisine bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Güneybatısında Keşfedilen En Eski Gibon Maymunu Fosilleri - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.