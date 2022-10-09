HABER: Çin'in güneybatısında gül ekimi hayatı güllük gülistanlık yapıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Gül fidanlığından çeşitli görüntüler

3. Köylülerin çeşitli görüntüleri

6. SES 4 (Çince): YU FULIANG, Köy sakini

7. Gül fidanlığından çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Maoshui köyü Parti Sekreteri Chen Wanghui, Xiaojin ilçesinde yaklaşık 20.000 kişinin gelirini artıran gül yetiştirme sektörünün geliştirilmesine yardımcı oldu.

İlçe idaresine bağlı Maoshui köyünü yöneten Chen, aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yaklaşan 20. Ulusal Kongresi'nin de delegelerinden.

SES 1 (Çince): CHEN WANGHUI, Maoshui Köyü Parti Sekreteri:

"Gül ekimini 2011 yılında düşünmeye başladık. O zamanlar köy muhtarıydım. Köylüler sık sık yaban domuzlarının mahsule verdiği zarardan şikayet ederdi. ve bir gün zararı yerinde incelediğimizde bir gül çiçeği dışında tüm patateslerin mahvolduğunu gördük. 'Gülleri paraya çevirsek nasıl olur?' dedim. Köylüler 'Nasıl?' diye sordu. 'Güller karlıysa ekimi değiştirebiliriz' dedim. Güller dikenli olduğundan ve yiyecek kokusu vermediğinden yaban domuzları tarafından sevilmez."

Yerel halk, Chen'in öncülüğünde, patates ve fasulye gibi katma değeri düşük ürünlerden vazgeçerek gül yetiştirmeye başladı.

SES 2 (Çince): CHEN WANGHUI, Maoshui Köyü Parti Sekreteri:

"2011 yılında yedi-sekiz eyaleti ziyaret ettim. Çeşit, dikim ortamı ve getirileri inceledikten sonra 2012 yılında sekiz eyaletten fidanlarla işe başladık ve denemeler yaparak en iyi çeşidi seçtik."

Xiaojin, bol güneş ışığına ve gül dikimi için iyi olan, belirgin gece gündüz sıcaklık farklılıklarına sahip bir ilçe.

SES 3 (Çince): LI FUGUI, Köy sakini:

"Tam yaşlılara göre bir iş. Gül dikimi düşük yoğunluklu emek isteyen bir iş."

SES 4 (Çince): YU FULIANG, Köy sakini:

"4 mu (0.27 hektar) büyüklüğünde bir alana gül ekimi en az 40.000 yuan (5.621 ABD doları) gelir sağlayabiliyor ve hatta üç kişilik aileme yetecek 50.000 ya da 60.000 yuana kadar çıkabiliyor."

Bugün yerel yönetim öncülüğünde 13 kasaba ve 46 köyü kapsayan toplam gül dikim ve üretim alanı 15.000 mu'ya (1.000 hektar) ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)