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Çin'in Güneybatısında 140 Milyar Metreküpün Üzerinde Rezervi Bulunan Yeni Kaya Gazı Sahası Keşfedildi

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Çin'in Güneybatısında 140 Milyar Metreküpün Üzerinde Rezervi Bulunan Yeni Kaya Gazı Sahası Keşfedildi

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi Sinopec, ülkenin güneybatısındaki Sichuan havzasında kanıtlanmış rezervi yaklaşık 146 milyar metreküpü bulan yeni bir kaya gazı sahası keşfetti.

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi Sinopec, ülkenin güneybatısındaki Sichuan havzasında kanıtlanmış rezervi yaklaşık 146 milyar metreküpü bulan yeni bir kaya gazı sahası keşfetti.

Sinopec Yönetim Kurulu Başkanı Ma Yongsheng'e göre, yeni kaya doğalgazı sahası Chongqing'in Qijiang bölgesi ile Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Xishui ilçesinde bulunuyor.

Ma, son keşfin, derin kaya gazı arama ve geliştirme çalışmaları açısından büyük bir potansiyel gösterdiğini ve Çin'in enerji güvenliğine daha fazla katkıda bulunmasının beklendiğini söyledi.

Ma, bölgenin fazla derin olması ve karmaşık kabuk gerilimi göz önüne alındığında, kaya gazı keşfetmenin ve geliştirmenin zor olduğunu söyledi.

Esasında metan gazı olan kaya gazı, temiz yeni bir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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