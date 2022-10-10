Çin'in Güneybatısına Dair Yaban Hayatı Atlası Yayınlandı

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki Fanjingshan Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda bulunan bir yaban hayatı kurtarma merkezinde bir Guizhou kalkık burunlu maymunu yavrusuyla birlikte görülüyor, 16 Haziran 2022.

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki Fanjingshan Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda bulunan bir yaban hayatı kurtarma merkezinde bir Guizhou kalkık burunlu maymunu yavrusuyla birlikte görülüyor, 16 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü'nün bildirdiğine göre göre Çinli uzmanlar yakın zamanda Çin'in güneybatısını ele alan Yaban Hayatı Atlası'nı yayınladı.

Beş ciltten oluşan atlas, sistematik olarak Çin'in güneybatısındaki 2.018 karasal omurgalı ve böceği tanımlıyor ve sergiliyor. Atlas, ayrıca bu bölgedeki doğal çevreyi ve doğa koşullarını, karmaşık coğrafi faunayı ve vahşi hayvan kaynaklarının temel özelliklerini tanıtıyor.

26 yeni türün fotoğraflarının ilk kez halkla buluştuğu, vahşi hayvanların gerçek renklerini, yaşam ortamlarını ve doğal haldeki davranış özelliklerini gösteren kitap dizisinde her türün orijinal ekolojik resimleri var.

Atlas, Kunming Zooloji Enstitüsü, CAS bünyesindeki Zooloji Enstitüsü ve diğer enstitüler tarafından ortaklaşa derlendi.