Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki En Büyük Petrol Sahasında 2022'de Üretim Rekoru Kırıldı

SHENZHEN, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük açık deniz petrol ve doğalgaz üreticisi olan Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin (CNOOC) Shenzhen şubesi, Güney Çin Denizi'nin doğu bölümünde yer alan petrol sahasında yıllık petrol ve doğalgaz üretiminin ilk kez 2022 yılında...

SHENZHEN, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük açık deniz petrol ve doğalgaz üreticisi olan Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin (CNOOC) Shenzhen şubesi, Güney Çin Denizi'nin doğu bölümünde yer alan petrol sahasında yıllık petrol ve doğalgaz üretiminin ilk kez 2022 yılında 20 milyon ton eşdeğer petrolün üzerine çıktığını söyledi.

Şirket, bu rakamın 2021 yılına göre 2,2 milyon tonun üzerinde bir artışa karşılık geldiğini söyledi.

Güney Çin Denizi'nin doğusundaki bu petrol sahasında 1990'dan bu yana toplam 300 milyon tonun üzerinde ham petrol ve 56 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz üretildi.

Petrol sahasının ham petrol üretimi 2019'dan bugüne 5,4 milyon ton arttı. Bu artış, Çin'in sözü edilen dönemdeki toplam ham petrol üretiminin üçte birine karşılık geliyor. Sahanın son dört yıldaki yıllık doğalgaz üretim hacmi ise 6 milyar metreküpü geçti. Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki doğalgaz tüketiminin dörtte biri bu sahadan karşılandı.

İnci Nehri havzasının ağzında yer alan sahada, 50 petrol ve doğalgaz sondaj sahası ve 41 üretim tesisinin yer aldığı 7 büyük petrol ve doğal gaz üretim bölgesi bulunuyor. Burası, Çin'in güneyindeki en büyük ham petrol üretim üssü ve ülkenin en büyük derin deniz petrol ve doğalgaz yatağına sahip.