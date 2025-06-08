Çin'in Güney Çin Denizi için Barış Vizyonu

Çin'in Güney Çin Denizi için Barış Vizyonu
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Xinhua Enstitüsü, Çin'in Güney Çin Denizi'ni barış ve işbirliği denizine dönüştürme amacını anlatan bir rapor yayımladı. Raporda, eşit koşullarda istişare, kurallara dayalı ortak yönetim ve karşılıklı faydaya dayanan işbirliği ilkelerinin önemine vurgu yapıldı.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda Çin'in, Güney Çin Denizi'ni barış, dostluk ve işbirliği denizine dönüştürme vizyonunun, eşit koşullarda yürütülecek istişare, kurallara dayalı ortak yönetim, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve yapıcı rolün yerine getirilmesi şeklindeki dört ilke üzerine kurulu olduğu belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu olan enstitünün pazar günü yayımladığı rapor "Güney Çin Denizi'ni Barış, Dostluk ve İşbirliği Denizine Dönüştürmek: Çin'in Eylemleri" başlığını taşıyor.

Raporda, tatbiki deneyim yoluyla geliştirilip en iyi hale getirilen bu ilkelerin zaman içinde doğruluğunu kanıtladığına dikkat çekildi. Rapora göre, Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ülkeleri arasındaki işbirliğine dayalı başarılar, diyalog yoluyla her türlü engelin aşılabildiğini ve işbirliği yoluyla her türlü hedefin gerçekleştirilebildiğini açık şekilde gözler önüne seriyor.

Raporda Güney Çin Denizi'ne kıyısı bulunan en büyük ülke Çin'in bölgesel barış ve istikrarın sürdürülmesinde hayati bir rol oynadığı ve barış ve istikrara olan bu ortak bağlılığın, Güney Çin Denizi'nde Çin ile komşu ülkeler arasındaki en büyük ortak zemini teşkil ettiği ifade ediliyor.

Raporda ayrıca Çin'in tarih boyunca hiçbir zaman "bölgesel hegemonya" peşinde olmadığı vurgulanırken, ilgili taraflarla farklılıkların yönetilmesi, anlaşmazlıklarda itidalle hareket edilmesi ve Güney Çin Denizi'nde kurallara dayalı denizcilik düzeninin inşasında bölge ülkeleriyle özenli şekilde çalışılmasına bağlılığını sürdürdüğü de vurgulanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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