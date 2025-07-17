Çin'in Gümüş Ekonomisi 2024'te Güçlü Büyüme Gösterdi

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in hızla yaşlanan nüfusuna yönelik mal ve hizmetleri kapsayan "gümüş ekonomisi", 2024'ün ilk yarısında güçlü büyüme sergiledi. Çin Devlet Vergi İdaresi'nin çarşamba günü yayımladığı katma değer vergisi fatura verileri gümüş ekonomisi sektörlerinde dikkat çekici gelir artışlarını ortaya koydu.

Arz tarafında yaşlı ve engellilere yönelik bakım hizmetlerinin satış gelirleri geçen yıla göre yüzde 40,9 artarken, yaşlı dostu ev hizmetlerinde bu oran yüzde 14,1, sosyal destek hizmetlerinde ise yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

Yaşlılara özel ürün üreten firma sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında artarken, yaşlı dostu spor ekipmanlarından elde edilen gelir yüzde 14,7, rehabilitasyon cihazlarından elde edilen gelir yüzde 12,1 ve ve beslenme sağlığı ürünleri üretiminden elde edilen gelir yüzde 6,9 oranında yükseldi.

Tüketim cephesinde de benzer bir büyüme gözlendi. Hareket ve işitme desteği sağlayan ürünlerin satış gelirleri yüzde 32,2 artarken, yaşlılar için beslenme ve sağlık ürünlerinde yüzde 30,1, sağlık izleme ekipmanlarında ise yüzde 7,5'lik bir artış yaşandı.

Ayrıca yaşlılara yönelik turizm hizmetlerinde yüzde 26,2, spor ve sağlık hizmetlerinde yüzde 23,9 ve kültür ve eğlence etkinliklerinde yüzde 20,7 gelir artışı kaydedildi.

Öte yandan yaşlı bakımı şirketlerinin bilgi teknolojisi hizmetleri alımlarını yüzde 16,9 artırmasıyla, gümüş sektöründe yeni bilgi teknolojileri giderek daha fazla entegre edildi.

Devlet Vergi İdaresi'nden bir yetkili, vergi dairesinin gümüş ekonomisini canlandırmak ve tüketim artışını teşvik etmek için destekleyici vergi politikalarını uygulamaya devam edeceğini söyledi.

Sivil İşler Bakanlığı'na göre Çin'in yaşlı nüfusunun önümüzdeki on yıl içinde yıllık 10 milyondan fazla artması ve 2035 yılına kadar, gümüş ekonomisinin Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 6'sından yüzde 9'una çıkması bekleniyor.