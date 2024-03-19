Çin'in Guizhou eyaletindeki piramit şeklindeki dağlar havadan görüntülendi
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Anlong ilçesinde yer alan piramit şeklindeki dağlar havadan görüntülendi. Tipik bir karstik arazi şekli olan bu dağlar, kireçtaşının aşınmasıyla doğal olarak oluşmuş. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Anlong'dan bildiriyor. (XHTV)
Piramit şeklindeki dağların çeşitli görüntüleri
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Anlong ilçesinde yer alan piramit şeklindeki dağlar havadan görüntülendi.
Tipik bir karstik arazi şekli olan bu dağlar, kireçtaşının aşınmasıyla doğal olarak oluşmuş.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Anlong'dan bildiriyor. (XHTV)