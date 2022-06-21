Çin'in Guizhou Eyaletinde Yaban Mersini Hasadı - Haberler

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Çin'in Guizhou Eyaletinde Yaban Mersini Hasadı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Guizhou Eyaletinde Yaban Mersini Hasadı

GUİYANG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Majiang ilçesindeki bir ekolojik yaban mersini bahçesinde bir köylü yaban mersini topluyor, 18 Haziran 2022. Guizhou'nun Majiang ilçesinde 5.

GUİYANG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Majiang ilçesindeki bir ekolojik yaban mersini bahçesinde bir köylü yaban mersini topluyor, 18 Haziran 2022. Guizhou'nun Majiang ilçesinde 5.333 hektardan fazla alanda ekimi yapılan yaban mersinleri hasat mevsimine girdi ve yaban mersini ürünleri çevrimiçi siparişle ülkenin geri kalanına satılıyor. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 21 Haziran Guizhou Güncel Haberler

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