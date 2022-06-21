Çin'in Guizhou Eyaletinde Yaban Mersini Hasadı
Xinhua - Güncel
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GUİYANG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Majiang ilçesindeki bir ekolojik yaban mersini bahçesinde bir köylü yaban mersini topluyor, 18 Haziran 2022. Guizhou'nun Majiang ilçesinde 5.
GUİYANG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Majiang ilçesindeki bir ekolojik yaban mersini bahçesinde bir köylü yaban mersini topluyor, 18 Haziran 2022. Guizhou'nun Majiang ilçesinde 5.333 hektardan fazla alanda ekimi yapılan yaban mersinleri hasat mevsimine girdi ve yaban mersini ürünleri çevrimiçi siparişle ülkenin geri kalanına satılıyor. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)
Xinhua / Güncel