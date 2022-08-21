Çin'in Guizhou Eyaletinde Kırsal Turizm
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BİJİE, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Bijie kentindeki Bailidujuan idari bölgesinde, manzarasıyla ünlü bir yeri ziyaret eden turistler, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhou Yanlin/Xinhua)
BİJİE, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Bijie kentindeki Bailidujuan idari bölgesinde, manzarasıyla ünlü bir yeri ziyaret eden turistler, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhou Yanlin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel