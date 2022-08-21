Çin'in Guizhou Eyaletinde Kırsal Turizm Güncel Haberler BİJİE, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Bijie kentindeki Bailidujuan idari bölgesinde, manzarasıyla ünlü bir yeri ziyaret eden turistler, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhou Yanlin/Xinhua) BİJİE, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Bijie kentindeki Bailidujuan idari bölgesinde, manzarasıyla ünlü bir yeri ziyaret eden turistler, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhou Yanlin/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

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