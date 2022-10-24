Çin'in Guizhou Eyaletinde Etnik Azınlıkların Geleneksel El Sanatları Canlandırılıyor

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Majiang ilçesi, halk kültürü kaynakları açısından zengin ve etnik azınlıkların birçok geleneksel el sanatını devam ettiriyor.

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Majiang ilçesi, halk kültürü kaynakları açısından zengin ve etnik azınlıkların birçok geleneksel el sanatını devam ettiriyor.

2019 yılında yaşları ortalama 20 olan 19 genç burada bir şirket kurdu. Bu gençlerin çoğu, tasarımla ilgili bölümlerden mezun olmuştu.

Yerel etnik kültür ve el sanatları konusundaki bilgilerini kullanan gençler, geleneksel somut olmayan kültürel miras ürünlerini, günümüz pazarlarına sunmak için yeni bir yol buldu.

SES 1 (Çince): LİU TİANYU, Guizhou Nakış Zanaat Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Şirketimiz 2019 yılında üniversite öğrencilerinden oluşan seçkin bir girişimci ekip tarafından kuruldu. Şirket temel olarak Guizhou'daki etnik azınlıklara özgü kültürel ürünler tasarlayıp üretiyor. Yüksek maliyetler nedeniyle geleneksel somut olmayan kültürel miras ürünlerini büyük ölçekli imal etmek zor. Maliyetleri düşürmek, kaliteyi artırmak ve büyük ölçekli üretimi sağlayabilmek için somut olmayan kültürel miras el sanatlarının üretiminde temel olmayan bölümlerde birtakım gelişmiş üretim ekipmanları ve teknolojisi kullanmaya başladık."

Liu, şirketin her yıl Guizhou'daki yüksek okul ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden seçkin mezunları istihdam ettiğini dile getirdi. Bu kişiler hem yerel etnik el sanatlarının özelliklerini biliyor hem de profesyonel eğitim ve öğretim almış durumda.

SES 2 (Çince): LONG CHANGLİ, Guizhou Nakış Zanaat Limited Şirketi Çalışanı:

"Guizhou'da etnik azınlık kültürümüze çok önem veriliyor. Buranın yerlisi olarak çocukluğumdan bu yana kültürümüzle temas halindeyim. Yıllar süren profesyonel eğitimden sonra piyasa araştırmaları ve taleplerine göre popüler etnik el sanatları tasarlayabiliyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor. (XHTV)