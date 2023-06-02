Çin'in Guizhou Eyaletinde Buğday Hasadı Başladı
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GUİYANG, 2 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Guiyang şehrindeki Kaiyang ilçesine bağlı Yantang köyünde yeni hasat edilmiş buğdaylarla dolu çuvalları bir kamyona yükleyen çiftçiler görülüyor, 31 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)
GUİYANG, 2 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Guiyang şehrindeki Kaiyang ilçesine bağlı Yantang köyünde yeni hasat edilmiş buğdaylarla dolu çuvalları bir kamyona yükleyen çiftçiler görülüyor, 31 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel