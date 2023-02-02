Çin'in Guizhou Eyaletinde 687 Büyük Projenin İnşaatı Başladı Güncel Haberler GUİYANG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çarşamba günü, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde toplam yatırımı 376,7 milyar yuandan (yaklaşık 55,9 milyar ABD doları) fazla olan 687 büyük projenin inşaatına başlandı. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'ndeki bir havacılık sektörü inkübatör projesinin inşaat alanı görülüyor, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua) GUİYANG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çarşamba günü, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde toplam yatırımı 376,7 milyar yuandan (yaklaşık 55,9 milyar ABD doları) fazla olan 687 büyük projenin inşaatına başlandı. Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde havacılık sektörüne ait inkübatör projesinin inşaat alanında çalışan bir işçi, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua) Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde, Midea Grup'un projesinin inşaat alanında çalışan bir işçi, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua) Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'ndeki bir veri merkezi inşaat alanında 2023'ün ilk çeyreğinde Guizhou'daki 687 büyük projenin başlangıcı için yapılan tören, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde, Midea Grup'un projesinin inşaat alanı görülüyor, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua) Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde, Midea Grup'un projesinin inşaat alanında çalışan bir işçi, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

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