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Çin'in Guizhou Eyaletinde 687 Büyük Projenin İnşaatı Başladı

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Çin'in Guizhou Eyaletinde 687 Büyük Projenin İnşaatı Başladı

GUİYANG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çarşamba günü, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde toplam yatırımı 376,7 milyar yuandan (yaklaşık 55,9 milyar ABD doları) fazla olan 687 büyük projenin inşaatına başlandı.

Çin'in Guizhou Eyaletinde 687 Büyük Projenin İnşaatı BaşladıHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'ndeki bir havacılık sektörü inkübatör projesinin inşaat alanı görülüyor, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

GUİYANG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çarşamba günü, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde toplam yatırımı 376,7 milyar yuandan (yaklaşık 55,9 milyar ABD doları) fazla olan 687 büyük projenin inşaatına başlandı.

Çin'in Guizhou Eyaletinde 687 Büyük Projenin İnşaatı BaşladıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde havacılık sektörüne ait inkübatör projesinin inşaat alanında çalışan bir işçi, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Çin'in Guizhou Eyaletinde 687 Büyük Projenin İnşaatı BaşladıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde, Midea Grup'un projesinin inşaat alanında çalışan bir işçi, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Çin'in Guizhou Eyaletinde 687 Büyük Projenin İnşaatı BaşladıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'ndeki bir veri merkezi inşaat alanında 2023'ün ilk çeyreğinde Guizhou'daki 687 büyük projenin başlangıcı için yapılan tören, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Çin'in Guizhou Eyaletinde 687 Büyük Projenin İnşaatı BaşladıHavadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde, Midea Grup'un projesinin inşaat alanı görülüyor, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Çin'in Guizhou Eyaletinde 687 Büyük Projenin İnşaatı BaşladıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde, Midea Grup'un projesinin inşaat alanında çalışan bir işçi, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

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