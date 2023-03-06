Çin'in Guizhou Eyaletinde 30.000'den Fazla 5G Baz İstasyonu Kurulacak

GUİYANG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyinde bulunan ve ülkenin en büyük veri merkezi olan Guizhou eyaletinde, 2023'te 30.000'den fazla 5G baz istasyonu kurulacak.

GUİYANG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyinde bulunan ve ülkenin en büyük veri merkezi olan Guizhou eyaletinde, 2023'te 30.000'den fazla 5G baz istasyonu kurulacak.

Guizhou İletişim İdaresi yaptığı açıklamada, eyalette bugüne kadar 84.300 5G baz istasyonu kurulduğunu ve bütün önemli alanların, organize sanayi bölgelerinin ve ulaştırma merkezlerinin 5G ağı ile kapsama alanı içine alındığını belirtti.

Çin'in ilk ulusal büyük veri kapsamlı pilot bölgesi olan Guizhou'da baz istasyonu kurulumları artarken, yeni dijital altyapının inşası da sistematik olarak destekleniyor.

Guizhou'nun 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) kapsamındaki yeni altyapı inşa planına göre, eyalette 2025 yılına kadar 160 binden fazla 5G baz istasyonu kurulacak.

Guizhou'nun GSYİH'sının 2023'te yaklaşık yüzde 6 büyüyerek 2,2 trilyon yuana (yaklaşık 319 milyar ABD doları) ulaşması, dijital ekonominin de bu rakamın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturması bekleniyor.