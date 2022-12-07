Çin'in Guizhou Eyaleti'ndeki Doğa Koruma Alanında Tatlı Su Süngerleri Bulundu

Bilimsel araştırmacılar yakın zamanda Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ndeki Xishui Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda çok sayıda tatlı su süngeri buldu.

Bu antik tür, ilk kez bir doğa koruma alanında bulundu.

SES 1 (Çince): LUO KANG, Xishui Ulusal Doğa Koruma Alanı Personeli

"Tatlı su süngerleri dünyadaki en basit çok hücreli hayvanlardır. Burada bulduklarımız oldukça basit yapılara sahiptir. Yosunların üzerinde büyürler. Süngerlerin belirgin bir doku farklılaşması yoktur. Organları veya sistemleri yoktur."

Tatlı su süngerleri genellikle akarsularda, göletlerde ve göllerde bulunur. Taşların, kazıkların, su altındaki ağaç parçalarının, bentofitlerin veya hayvan kabuklarının yüzeyinde büyürler.

SES 2 (Çince): LUO KANG, Xishui Ulusal Doğa Koruma Alanı Personeli

"Tatlı su süngerlerinin hücreleri doğrudan suya maruz kalır, bu nedenle su koşullarındaki değişikliklere karşı çok hassastırlar. Tatlı su süngerlerinin burada keşfedilmesi, su kalitesinin iyi olduğu ve çevreyi koruma çabalarımızın sonuç verdiği anlamına geliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor.

(XHTV)