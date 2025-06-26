Çin'in Guicou Eyaletinde Sel Felaketi: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Guicou eyaletindeki sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli yağışların ardından su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen sel baskınları, kritik altyapıya zarar verdi ve 80 binden fazla kişi tahliye edildi. Afet kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde meydana gelen selde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çiendongnan Miao ve Dong Özerk İli'ne bağlı Ronciang ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi hızla yükselirken, alçak bölgelerde sel baskınları meydana geldi.

Kara yolları ve iletişim hatları gibi kritik altyapıya zarar veren selde şu ana dek 6 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede sel sularının drenajı ve afet kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Dün başlayan sel nedeniyle bölgede yaşayan 80 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Bu ayın başında Wutip Tayfunu'nda şiddetli yağış alan Çin'in güneyinde erken muson yağmurlarının başlamasıyla sel tehlikesi artmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı

Üniversitede tartışma yaratan görüntü! Bir bayrağa tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor

Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimini kızdıracak yeni açıklama
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

DEM Partili vekilin "Kürtçe belası" ortalığı karıştırdı
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı kapıdan çıkanı avladı
Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu

Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan o pankart olay oldu
İstanbul Valiliği'nden 'gürültü' uyarısı! İdari para cezası geliyor

İstanbul sokaklarında bunu yapan yandı, para cezası geliyor
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.