Çin'in Guicou Eyaletinde Sel Felaketi: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Çin'in Guicou eyaletindeki sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli yağışların ardından su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen sel baskınları, kritik altyapıya zarar verdi ve 80 binden fazla kişi tahliye edildi. Afet kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde meydana gelen selde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, Çiendongnan Miao ve Dong Özerk İli'ne bağlı Ronciang ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi hızla yükselirken, alçak bölgelerde sel baskınları meydana geldi.
Kara yolları ve iletişim hatları gibi kritik altyapıya zarar veren selde şu ana dek 6 kişi yaşamını yitirdi.
Bölgede sel sularının drenajı ve afet kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.
Dün başlayan sel nedeniyle bölgede yaşayan 80 binden fazla kişi tahliye edilmişti.
Bu ayın başında Wutip Tayfunu'nda şiddetli yağış alan Çin'in güneyinde erken muson yağmurlarının başlamasıyla sel tehlikesi artmıştı.