Çin'in Gui'an Yeni Bölgesi'nde Çiçek Açan Kiraz Ağaçları Turist Çekiyor

GUİYANG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in Gui'an Yeni Bölgesi'nde yaklaşık 667 hektarlık alanda çiçek açan kiraz ağaçları çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.

Gui'an Yeni Bölgesi, bölgenin ekolojik kaynaklarını değerlendirerek çiçek turizmini özel tarım uygulamaları, eğitim gezileri ve çeşitli etkinliklerle bir araya getiriyor. Bu uygulamalar hem turizmi canlandırıyor hem de köylülerin gelirlerini yükseltiyor.