Çin'in Güç Bataryası Üretimi ve Kurulu Kapasitesi Şubat'ta Büyük Artış Gösterdi

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güç bataryalarına yönelik üretim ve kurulu kapasitesi, ülkenin yeni enerjili araç piyasasının sağlam gelişim göstermesiyle Şubat ayında hızlı genişleme sergiledi.

Çin Otomotiv Batarya İnovasyon Birliği'nin verilerine göre söz konusu dönemde ülkenin güç bataryası üretimi, bir önceki yılın Şubat ayına göre yüzde 30,5 ve bir önceki aya göre yüzde 47,1 artışla 41,5 gigavat-saate ulaştı.

Birlik, aynı dönemde güç bataryalarının kurulu kapasitesinin, bir önceki yılın Şubat ayına kıyasla yüzde 60,4 ve Ocak ayına göre yüzde 36 artarak toplamda 21,9 gigavat-saat olduğunu bildirdi.

Yılın ilk iki ayında Çin'in güç bataryası üretimi, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarken bataryaların kurulu kapasitesi yüzde 27,5 oranında yükseldi.

Daha önce açıklanan verilere göre Çin'de, Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61 artışla 439.000 yeni enerjili binek otomobil satıldı.