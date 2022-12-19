Çin'in Guangzhou Şehrinde Kovid-19'da Yoğun Artış Öngörüsü Nedeniyle Ateşli Hasta Klinikleri Artırıldı

GUANGZHOU, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da sağlık yetkililerinin Kovid-19 vakalarının zirve yapacağı yönündeki tahmini üzerine, ateşli hastalar için kliniklerin sayısı yaklaşık iki kat artırıldı.

GUANGZHOU, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da sağlık yetkililerinin Kovid-19 vakalarının zirve yapacağı yönündeki tahmini üzerine, ateşli hastalar için kliniklerin sayısı yaklaşık iki kat artırıldı.

Şehrin sağlık komisyonunun direktör yardımcısı Zhang Yi, kentteki hastanelerde bulunan ateşli hastalar için kliniklerin sayısının 114'ten 199'a çıkarıldığını bildirdi.

Zhang Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, böylece şehrin daha önce 40.000 olan günlük ateşli hasta tedavi kapasitesinin, 111.000'e çıkarıldığını söyledi.

Yetkili, son günlerde şehirdeki ateşli hasta kliniklerini günde yaklaşık 50.000 hastanın ziyaret ettiğini belirtti.

Zhang, diğer yandan, şehirde yoğun bakım yatak sayısını Salı gününe kadar 455'ten 1.385'e çıkarma yolunda olduklarını söyledi.

Zhang Yi, uzman tahminlerine göre, mevcut Kovid-19 salgınının Guangzhou'da Ocak ayı başında zirve yapacağını ve şehrin buna karşılık tıbbi kaynakları stokladığını ve tedavi kapasitesini artırdığını vurguladı.