Çin'in Guangzhou kentinde 520 festivali - Haberler

Çin'in Guangzhou kentinde, 20 Mayıs gününün kısa yazılışı olan 520, Çince'de fonetik olarak "seni seviyorum" anlamına gelen sözcüklere çok yakın olduğu için gençler arasında ikinci bir Sevgililer Günü olarak kutlanıyor. Birçok çift bu özel günde evlenmek için kayıt yaptırdı.

AA / Güncel