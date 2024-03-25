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Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Baharın Gelişiyle Muhteşem Manzaralar Oluştu

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NANNİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde baharın gelişiyle beraber tabloları aratmayan muhteşem manzaralar oluştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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