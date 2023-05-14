Çin'in Guangxi Bölgesinin Asean Ülkeleriyle İlk Çeyrekteki Ticareti İki Katına Çıktı

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Nanning Gümrüğü'nün istatistiklerine göre, 2023'ün ilk çeyreğinde Guangxi'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ile dış ticaret hacmi yüzde 102,1 artışla 74,53 milyar yuana (yaklaşık 10,71 milyar ABD doları) yükseldi.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Nanning Gümrüğü'nün istatistiklerine göre, 2023'ün ilk çeyreğinde Guangxi'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ile dış ticaret hacmi yüzde 102,1 artışla 74,53 milyar yuana (yaklaşık 10,71 milyar ABD doları) yükseldi.

ASEAN ülkelerine kara ve deniz yoluyla bağlantılı olan Guangxi, Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki alışveriş ve işbirliği için bir sınır konumunda olup, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'na kilit önemdeki bir bağlantı noktası olarak hizmet veriyor.

Çin ve ASEAN ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari alışverişler Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ve Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru sayesinde artık her zamankinden daha sık gerçekleşiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)