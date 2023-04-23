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Çin'in Guangxi Bölgesinden Sanyuesan Festivali Kutlamaları

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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Hechi Üniversitesi öğrencileri, bu yıl 22 Nisan'a denk gelen Sanyuesan Festivali'ni kutlamak için tek bir bambu üzerinde ilerleyerek aslan dansı yaptı.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Hechi Üniversitesi öğrencileri, bu yıl 22 Nisan'a denk gelen Sanyuesan Festivali'ni kutlamak için tek bir bambu üzerinde ilerleyerek aslan dansı yaptı.

Gösteri, geleneksel aslan dansını ve tek bambu üzerinde ilerlemeyi birleştiren bir performanstan oluşuyor.

Guangxi'de, Çin Ay Takvimi'ne göre üçüncü ayın üçüncü gününde kutlanan festivalde aşkı bulmak, atalar ve iyi bir hasat için dua etmek amacıyla karşılıklı şarkılar söyleniyor.

Festival, bölgedeki Zhuang, Yao, Miao, Dong ve Mulao gibi birçok etnik grup tarafından kutlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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