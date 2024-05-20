Çin'in Guangxi bölgesindeki Xijin Gölü'nün Görüntüleri
Çin'in Guangxi bölgesinde bulunan Xijin Gölü, yaz öncesinin nefes kesen güzellikleriyle huzur dolu bir deneyim sunuyor. Göl, geleneksel Çin resimlerini andıran bir tabloyu anımsatıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor.
Gölün çeşitli görüntüleri
Çin'in Guangxi bölgesinde bulunan Xijin Gölü, huzur dolu bir deneyim vadediyor.
Yaz öncesinin nefes kesen güzellikleri geleneksel Çin resimlerini andıran bir tablo oluşturuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor. (XHTV)